



Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает РИА Новости.





Точная дата визита Мишустина в Минск пока неизвестна, однако озвучена главная тема будущих переговоров.





«Одна из тем — дорожные карты. Я думаю, главная тема, наверное, будет», — сказал Владимир Семашко.





Ранее, 3 апреля, дорожные карты будут обсуждать вице-премьеры Беларуси и России Николай Снопков и Алексей Оверчук.



