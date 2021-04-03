+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Жлобине осудили еще двух фигурантов по делу о массовых беспорядках в августе 2020 года

В суде Жлобинского района вынесен еще один приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года, сообщили в субботу в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".


"Второго апреля судья Качалова вынесла приговор: Евгению Защитову - три года лишения свободы в колонии общего режима, Александру Шевцову – два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Двух жителей Жлобина осудили по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) обвинили местных жителей Евгения Защитова и Александра Шевцова. Дело рассматривала судья Наталья Качалова, обвинение представляла прокурор Марина Панчик.

По данным правозащитников, пишет interfax.by, изначально их хотели обвинить в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст.). 342 УК), однако следствие не смогло собрать необходимых доказательств.
 
До суда (с ноября прошлого года) фигуранты находились в ИВС Жлобина, а с января - в СИЗО Гомеля.

Ранее в Жлобине по аналогичным делам были осуждены более 10 человек. В Гомельском УВД сообщали о 17 уголовных делах, заведенных в Жлобине по следам событий 9-10 августа 2020 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]