



"Второго апреля судья Качалова вынесла приговор: Евгению Защитову - три года лишения свободы в колонии общего режима, Александру Шевцову – два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении.





Двух жителей Жлобина осудили по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) обвинили местных жителей Евгения Защитова и Александра Шевцова. Дело рассматривала судья Наталья Качалова, обвинение представляла прокурор Марина Панчик.





По данным правозащитников, пишет interfax.by, изначально их хотели обвинить в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст.). 342 УК), однако следствие не смогло собрать необходимых доказательств.

До суда (с ноября прошлого года) фигуранты находились в ИВС Жлобина, а с января - в СИЗО Гомеля.





Ранее в Жлобине по аналогичным делам были осуждены более 10 человек. В Гомельском УВД сообщали о 17 уголовных делах, заведенных в Жлобине по следам событий 9-10 августа 2020 года.



