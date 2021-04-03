+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В МВД рассказали, как будут охранять госслужащих

Могут предоставлять квартиры.


Фото: РИА-новости 

Министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как именно будут охраняться госслужащие. По его словам, пишет blizko.by, если несколько механизмов предоставления защиты: 

— Заявление принимается в органах внутренних дел и организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угроз, которые ему поступают. В том числе, и физическая охрана данного лица, если в этом есть необходимость. В законе предусмотрен, например, механизм — предоставление квартиры. Все нормы в законе проработаны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]