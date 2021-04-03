Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Тенгиз Думбадзе.





«Для меня нет ничего удивительного в этой ситуации. В очередной раз мы убеждаемся в том, чем на самом деле занимается Госдеп США. К сожалению, мы никак не можем избавиться от того, что в мире есть страны-изгои, есть правители-изгои, которые что бы хорошего не сделали, их не заметят. И именно такими принципами руководствуются в США», - отметил он.





В то же время Думбадзе обратил внимание на то, что сегодня мир существенно изменился.





«И почему сами американцы этого не понимают. И уже сегодня многим очевидно, какими не очень чистыми делами занимаются США», - сказал он.

При этом депутат подчеркивает: кто вообще американцам дал право на то, чтобы так цинично говорить о Беларуси.





«Ведь они не просто вмешиваются в наши дела, а все, что изложено в этом докладе – сплошная фальшь и ложь. Более того, это заявление способствует нагнетанию обстановки вокруг нашей страны. Если, к примеру, человек, который ни разу не бывал в Беларуси, прочитал заявление Госдепа США, то получается, что страны, где до сих пор есть каннибальство, впереди нас. Этот доклад демонстрирует истинное лицо тех, кто якобы желает нам добра», - уверен депутат.





Более того, Думбадзе возмущен тем, что Госдеп США приписывает Беларуси коррупцию, непрозрачность органов власти, дискриминацию людей, злоупотребления власти.





«Ну и самое главное, что нас обвиняют в торговле людьми. Это уже высший пилотаж бесчинства. И это явно не делает чести США. Пусть бы про себя написали. Рассказали бы правду, как у них обстоит ситуация с правами человека, где у них убивают людей, как у них унижают людей, как заставляют людей стоять на коленях и целовать ноги. Они что думают, что мир этого не видит? Доклад по ситуации с правами человека в Беларуси – это отображение ненависти к нам», - добавил политик.





Думбадзе не сомневается, что США попросту не устраивает та политическая модель, которая существует в Беларуси.





«Стоит только официальном властям Беларуси хотя бы намекнуть, что мы меняем вектор в сторону Запада, то мы для США сразу станем золотыми, и к нам поменяется отношение», - указал он.





В то же время политик выразил надежду на то, что всех белорусов, которые находятся по ту или иную сторону баррикад, должно задеть заявление Госдепа США.





«Ну а если кто-то у нас на “ура” воспримет это заявление, то о каком патриотизме можно вообще говорить. Нельзя плевать в колодец, откуда мы пьем воду. Я всегда говорю, что, если мы хотим обеспечить достойное будущее для детей, нам нужно научиться друг друга понимать, а также одинаково воспринимать грязь, которой поливают нашу страну», - сказал он.





При этом депутат не идеализирует ситуацию в Беларуси.





«Да, у нас не все идеально в стране, у нас есть проблемы. Мы не скрываем того, что в стране есть недовольные, того, что есть раскол в обществе. Но я уверяю, что он не настолько трагичен и драматичен, как изложено в отчете», - отметил он.





Резюмируя, Думбадзе выразил убеждение в том, что «невзирая на подобные выкрики, белорусы со всем справятся».





«Потому что это наша страна, и мы ее никому не отдадим», - заключил он.