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Поляки Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко

Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы, Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolnа призвали положить конец репрессиям против поляков в Беларуси.

Поляки Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко
Иллюстративное фото.Pixabay.com
Организации поляков Литвы выражают солидарность с поляками Беларуси, преследуемыми режимом Лукашенко. Заявление по этому поводу распространило Вильнюсское отделение Союза поляков Литвы, пишет Польское Радио. Руководитель отделения Марек Кубяк, в частности, сказал: «Мы осуждаем очевидное нарушение прав человека и национальных меньшинств».

Марек Кубяк выразил восхищение стойкостью поляков Беларуси, которые развивают и сохраняют польский язык и культуру. Он призвал положить конец репрессиям против поляков в Беларуси. С такими же требованиями выступили Ассоциация польских ученых Литвы и Ассоциация учителей польских школ Литвы Macierz Szkolna.

Власти Беларуси накануне предъявили обвинения арестованному председателю Союза поляков Беларуси Анжелике Борыс в разжигании межнациональной розни. Такие же обвинения услышали активист СПБ из Лиды Ирена Бернацкая и члены правления СПБ Мария Тишковская и Анджей Почобут. Все четверо содержатся в следственном изоляторе в Минске.

Несколько дней назад белорусские правозащитики признали арестованных лидеров СПБ политическими узниками. Поляки были задержаны правоохранительными органами Беларуси по распоряжению Генеральной прокуратуры страны. Руководство Польши призвало многочисленные международные организации помочь в прекращении репрессий в отношении поляков в Беларуси.
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