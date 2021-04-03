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Платформа «Голос» опровергла информацию о взломе

Разработчики платформы «Голос» охарактеризовали как попытку дискредитации платформы появившиеся вчера в сети сообщения о сливе базы с номерами телефонов, зарегистрированных в «Голосе».



«Ответственно заявляем: информация о «сливе» данных пользователей «Голоса» — ложь», - говорится в сообщении в телеграм-канале платформы.

Утверждается, что распространяемый в сети скриншот с якобы доказательством взлома не имеет ничего общего с базой «Голоса».

«Мы не храним номера телефонов в открытом виде, только их хэш… Доступа к номерам пользователей нет даже у разработчиков… В базе «Голоса» гораздо больше учетных записей, чем 760 000. О чем, судя по тексту поста, не догадывается автор «слива». В системе «Голоса» более 1,6 млн учетных записей», - отмечается в сообщении.

«В скриншоте и в якобы "базе" есть грубая ошибка, показывающая подделку: chat_id у всех записей одинаковый, что в действительности невозможно — у каждого пользователя эти данные уникальны. Это не первая попытка дискредитации. Однако ни один пользователь «Голоса» не был и не будет рассекречен — именно на безопасности строится работа нашей платформы», - уверены в «Голосе».
АФН
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