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Журналист: Куртка с надписью «пресса» стала мишенью для силовиков – власти решили это легализовать

Депутат Палаты представителей, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, анонсировавший запрет журналистам освещать митинги, пытается лишь легализовать давно применяемую силовиками практику, когда работники масс-медиа становятся главной мишенью.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил журналист Сергей Смирнов.

Журналист обратил внимание на то, как красиво Геннадий Давыдько аргументировал инициируемые поправки в Закон о СМИ: «Идет война, и любое СМИ – это огневая точка противника, которую нужно подавить».

«Реальность такова, что независимые журналисты, работающие в Беларуси, давно привыкли к тому, что куртка с надписью “пресса” - это не оберег, а мишень для силовиков. Так что, в словах Геннадия Давыдько нет ничего нового. Он лишь услужливо пытается легализовать давно применяемую силовиками практику, облекая ее в законотворческую форму», - подчеркнул он.

При этом Смирнов заметил, что Давыдько по своей на натуре артист - в жизни не бывает бывших артистов.

«Только этим я могу объяснить его законодательные метания: от легализации проституции и совместного просмотра родителями порно со своими детьми, до запрета комментариев в интернете и сравнение журналистов с вражескими танками. Где он искренен, а где врет? Как когда-то говорил адмирал Колчак: “Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти”», - подытожил он.
Напомним, что сегодня Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси планируют запретить работать журналистам на митингах. Эта норма предусмотрена новыми поправками в Закон о СМИ.
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