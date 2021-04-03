



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил журналист Сергей Смирнов.





Журналист обратил внимание на то, как красиво Геннадий Давыдько аргументировал инициируемые поправки в Закон о СМИ: «Идет война, и любое СМИ – это огневая точка противника, которую нужно подавить».





«Реальность такова, что независимые журналисты, работающие в Беларуси, давно привыкли к тому, что куртка с надписью “пресса” - это не оберег, а мишень для силовиков. Так что, в словах Геннадия Давыдько нет ничего нового. Он лишь услужливо пытается легализовать давно применяемую силовиками практику, облекая ее в законотворческую форму», - подчеркнул он.





При этом Смирнов заметил, что Давыдько по своей на натуре артист - в жизни не бывает бывших артистов.





«Только этим я могу объяснить его законодательные метания: от легализации проституции и совместного просмотра родителями порно со своими детьми, до запрета комментариев в интернете и сравнение журналистов с вражескими танками. Где он искренен, а где врет? Как когда-то говорил адмирал Колчак: “Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти”», - подытожил он.

Напомним, что сегодня Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси планируют запретить работать журналистам на митингах. Эта норма предусмотрена новыми поправками в Закон о СМИ.