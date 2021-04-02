Петиция: Гражданский голос в защиту прав белорусов и поляков, живущих в Беларуси
Более ста ученых, художников, общественных деятелей и журналистов из Польши подписались под обращением к польскому государству с просьбой поддержать жертв репрессий в Беларуси, в частности активистов непризнанного Александром Лукашенко Союза поляков. Документ опубликовали на сайте Petycjeonline.com, где можно поддержать инициативу.
Независимо от наших разных, даже противоположных политических взглядов, мы выражаем наше глубокое убеждение, что Польша как государство должна продемонстрировать свою решимость в защите польского меньшинства в Беларуси, как и свободы и прав всего белорусского общества, которое столь решительно их добивается. Мы должны мобилизовать в этом вопросе и наших зарубежных партнеров, и международные институты, – отмечается в письме.
Подписанты обращения обращают внимание на усиление в последнее время попыток разгромить структуры польского национального меньшинства в Беларуси, пишет Белсат. Под стражу попали лидеры Союза поляков в Беларуси, которых режим Александра Лукашенко обвиняет в разжигании вражды на национальном уровне или пропаганде нацизма. Под угрозой и польское образование. Такие действия Минска со времени сфальсифицированных президентских выборов в 2020 году вписываются в нарратив о Польше как стране, которая вмешивается во внутренние дела соседа и инициирует там общественные беспорядки.
Документ, выражающий солидарность с гражданами Беларуси, которых преследуют, в том числе с живущими там поляками, подписали более ста деятелей культуры, науки, медиа и общественных деятелей, которые представляют разные политические взгляды. Подписать его можно в электронном виде на сайте Petycjeonline.com.
Составленный белорусскими правозащитными организациями список политических заключенных в Беларуси сейчас содержит 325 фамилий. 1 апреля в него вовлекли и активистов польского меньшинства – Анжелику Борис, Анну Панишеву, Ирину Бернацкую, Марию Тишковскую и Анджея Почобута.
09:00 03/04/2021
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