Мы обратили внимание, что часть экспертного сообщества взялась гадать на кофейной гуще, ой, простите, толковать итоги трехстороннего разговора Макрон – Меркель – Путин и что из этого следует для Беларуси, пишут авторы телеграм-канала "iSANS Беларусь".





Извините, но в этот раз все очень просто и прямо. Это был ритуальный разговор перед Советом Министров ЕС, на котором должен произойти пересмотр отношений ЕС – Россия. Первая часть была во время созвона Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям России и Евросоюза (22 марта) и указал (!) – заголовок РИА – на конфронтационное поведение стран ЕС. При этом Путин заявил о готовности восстановить нормальное деполитизированное взаимодействие. Обсудили также "возможности использования "Спутник V", Донбасс и Белоруссию".





Как мы понимаем, такой звонок накануне запланированного на 25 – 26 марта саммита нес в себе две фигуры – внешняя готовность к диалогу (но на условиях Кремля – «деполитизация» - это такой эвфемизм) и скрытую угрозу, поскольку Путин рассчитывает на раскол и ослабление позиции ЕС по вопросу отношений с РФ.





Совершенно очевидно, что в этот момент тихая кремлевская дипломатия работала с утроенной силой по самым слабым звеньям ЕС. Мы не знаем, является ли перенос саммита на более позднее время одним из результатов этих усилий (скорее всего, да). Но недавний трехсторонний разговор Макрон – Меркель – Путин – еще одна демонстративная фигура в этом процессе – ЕС предложил диалог. Учитывая ответы Путина - «российская сторона выразила озабоченность в связи с «провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения» и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле прошлого года мер по усилению режима прекращения огня,» что на вопрос о Навальном - «были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», а по вопросу Беларуси - «о недопустимости вмешательства во внутренние дела» - все остальные так называемые сходства позиций – дипломатический язык, который говорит о том, что Путин послал это предложение куда подальше, и решил ждать саммита ЕС, поскольку уверен, что сильной единой позиции ЕС по вопросу отношений с РФ достичь не удастся.





Что для этого следует для Беларуси – что Кремль считает Беларусь сферой своих законных интересов и ничего в Беларуси менять не будет.



