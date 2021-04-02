Василевич: "Не исключил бы выборов судей районного звена народом"













В Беларуси работает Конституционная комиссия, которая занимается подготовкой изменений в Основной закон республики. Предполагается, что за поправки можно будет проголосовать на референдуме, который, как планируется, должен пройти одновременно с выборами в местные Советы депутатов не позднее января 2022 года.





Сдержки и противовесы

"Сейчас высказывается ряд предложений по модернизации системы сдержек и противовесов (системы государственной власти). Они требуют тщательного анализа. Внимание привлечено к срокам пребывания на одной должности", - отметил юрист.





По его мнению, полезными являются предложения о закреплении механизма обеспечения непосредственного действия (применения) конституционных норм. Блок социально-экономических прав также следовало бы усилить.





"Это, в первую очередь, должно касаться наименее социально защищенных категорий: инвалидов, безработных, молодых людей, которые только начинают трудиться, создавать семьи", - считает профессор.





В настоящее время в республике более 500 тысяч человек имеют инвалидность, а с учетом их родителей, членов их семей, эта проблема затрагивает миллиона два человек.





"Да, нами ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, есть национальный план действий по ее реализации. Но вопросов с их трудоустройством, социальной инфраструктуры еще много", - обратил внимание Григорий Василевич.





Полномочия судебной власти

На фоне дискуссии об оптимизации полномочий представительной (законодательной) и исполнительной ветвей власти как-то пока на втором плане остается судебная власть.





"Но ведь от этой ветви во многом зависит уровень законности, суды же выносят окончательный вердикт. Поэтому следовало бы повысить роль не только Конституционного Суда, но и судов общей юрисдикции", - уверен юрист.





По его словам, когда суды будут более критично относиться к правоприменению, появится обратная связь между ветвями власти. При этом Григорий Василевич не исключал бы проведение выборов судей районного звена народом.





Много в научных кругах, на практике говорят о развитии местного самоуправления. Надо расширить его возможности. Демократия "малых пространств" также важна, как и на уровне всего государства.





"Эти вопросы можно решать и вне Конституции. Но если должностны лица будут исходить не из старых представлений, что Конституция сама по себе, кодекс более важный документ, а будут считать, что Основной закон – это руководство к действию, то жизнь будет меняться к лучшему", - выразил уверенность юрист.



