Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко
Напомним, его кандидатуру назвал сам Александр Григорьевич.
Дело было так. Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко сказал:
— Вот у меня два человека (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий Караев) моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор, – сказал Лукашенко.
Сегодня Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.
—Конечно же нет, — цитирует его Sputnik.by. Слово за Владимиром Караником.
18:41 02/04/2021
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