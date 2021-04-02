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Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко

Напомним, его кандидатуру назвал сам Александр Григорьевич.


Дело было так. Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко сказал:
 
— Вот у меня два человека  (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий   Караев)  моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор, – сказал Лукашенко.
 
Сегодня Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.
 
—Конечно же нет, —  цитирует его Sputnik.by. Слово за Владимиром Караником.
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