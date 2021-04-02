



ТUT.BY подробно расписал, как проходила научная дискуссия. Предлагаем избранное, о, пожалуй, самом дискуссионном вопросе, которым был тезис о том, что Следственный комитет является военизированной организацией.





Председатель совета по защите диссертаций Виктор Каменков уточнил:





— Это необходимость для реализации кадровой политики?





— Мы исходим из того, что законом определено, что служба в Следственном комитете является особым видом государственной службы в военизированной организации, — пояснил Иван Носкевич. — В чем суть военизированности СК? Это необязательно наличие пистолета в кобуре, хотя это элемент практический, элемент повседневной службы.





Военизированность заключается в централизации управления, единоначалии, наличие специальных званий, специальной формы одежды, в круглосуточном дежурстве следователей, в наличие оперативно-дежурной службы, которая реагирует 24 часа в сутки на все заявления и сообщения о преступлениях. Я полагаю, по-другому и быть не может.





В нынешних условиях может быть только военизированный характер службы в Следственном комитете. Да, оппоненты задают вопросы: в прокуратуре эта служба была гражданской. Хорошо, но в то же время в милиции эта служба была военизированной, потому что они обеспечивали в первую очередь дежурства и выезды, эти функции перешли в Следственный комитет. Логично, что теперь военизированный характер службы присущ СК. Тем более, так прописано в законе.





— Закон можно поменять, — заметил Каменков.





— Я полагаю, что пока это насущно необходимо. Поймите, если не будет круглосуточного дежурства следователей и выездов в составе следственной группы, это будет хаос, так не бывает, чтобы люди дежурили дома, лежа в кровати.





Затронул этот момент в своем отзыве и профессор Григорий Василевич: в научной работе «служба в Следственном комитете отражается как вид военизированной службы, в литературе обосновывается подход к ней как к правоохранительной службе, а не военизированной».





Завершая дискуссию, Каменков еще раз пояснил свою позицию:





— Может, стоит это назвать не военизированная организация, а как в России — особая, специализированная — в зависимости от набора критериев и задач. Но «военизированная» настораживает, потому что связано с войной, с защитой от войны.