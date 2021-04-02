



Военная доктрина Союзного государства Беларуси и России претерпела существенные изменения. Такое заявление сделал замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко.





– Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, – военная доктрина Союзного государства, – заявил он в ходе торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности», его цитирует агентство «РИА Новости»





По словам Муравейко, документ еще должен еще быть утвержден на Высшем государственном совете. Какие конкретно кардинальные изменения произошли в доктрине, военачальник не уточнил.





Напомним, что 31 марта в Москве встречались начальники генерального штабов вооруженных сил России и Беларуси. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества.



