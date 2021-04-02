КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».





Список пополнился семнадцатью новыми фамилиями.





В списке теперь лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, экс-дипломат и бывший руководитель Купаловского театра, а сейчас глава НАУ Павел Латушко, блогер Антон Мотолько, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, бывший следователь СК один из создателей BYPOL Андрей Остапович, бывший высокопоставленный сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов и еще 11 человек





Напомним, что ранее КГБ уже внес в список "террористов" 19 человек. Таким образом, сейчас у нас официально не менее 36 "террористов". Если такими темпами будем двигаться дальше, то в самое ближайшее время по количеству "террористов" на 100 тысяч населения окажемся впереди планеты всей.





Похоже, с беларуских властей скоро будет смеяться весь мир.