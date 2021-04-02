На следующей неделе в суде может начаться допрос Виктора Бабарико
Экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико могут начать допрашивать в суде на следующей неделе.
Ожидается, что допрос Виктора Бабарико начнется на следующей неделе — скорее всего во вторник, 6 апреля, сообщается в его телеграм-канале.
Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым.
Суд также не разрешил Виктору Дмитриевичу обратиться с заявлением до начала допросов.
Следующее заседание начнется 5 апреля в 10 утра по адресу: суд Московского района, проспект газеты «Правда», 27.
Виктор Бабарико всегда радуется поддержке в зале суда.
17:12 02/04/2021
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