+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На следующей неделе в суде может начаться допрос Виктора Бабарико

Экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико могут начать допрашивать в суде на следующей неделе.


Ожидается, что допрос Виктора Бабарико начнется на следующей неделе — скорее всего во вторник, 6 апреля, сообщается в его телеграм-канале. 

Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым. 

Суд также не разрешил Виктору Дмитриевичу обратиться с заявлением до начала допросов. 

Следующее заседание начнется 5 апреля в 10 утра по адресу: суд Московского района, проспект газеты «Правда», 27. 

Виктор Бабарико всегда радуется поддержке в зале суда.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]