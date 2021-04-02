



Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси, передает БЕЛТА. Новый закон вводит ряд жестких ограничений. Законопроект представил министр внутренних дел Иван Кубраков.





Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. «При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий».





Также документом вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, размещение объявлений о нем, изготовление и распространение листовок и другой информационной продукции о нем до получения разрешения.





Еще один новый жесткий запрет — на освещение в средствах массовой информации, сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, «с целью их популяризации или пропаганды».





Вводятся дополнительные требования к журналистам, работающим на массовом мероприятии. Они должны соблюдать общественный порядок наравне с организаторами и участниками массовых мероприятий.





Также установлен запрет на «выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия, а также запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия».