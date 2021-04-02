Председатель парламента Владимир Андрейченко сообщил депутатам, что наше законодательство «слишком либерально», поэтому перед парламентариями стоит задача этот пробел устранить.





"В отличие от многих стран, наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел — прямая обязанность депутатов", — цитирует Андрейченко tut.by





В первый рабочий день весенней сессии депутаты одобрили сразу несколько законопроектов.





- Законопроект о недопущении реабилитации "нацизма". В проекте законодательно закрепляются определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.





- Поправки в законы по вопросам противодействия "экстремизму". Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ, — это вариант, предложенный Генпрокуратурой.





Что предлагает ведомство:





списки, попав в которые человек лишается права заниматься педагогической, издательской деятельностью, а его финансы будут на особом контроле.





безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки,





ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти





«уголовка» за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.





- Законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. Согласно законопроекту, все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти.





Кроме того, вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия — в СМИ, интернете и соцсетях о дате, месте и времени его проведения;





«запрещается освещение в средствах массовой информации, сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды».





Также сегодня парламент рассмотрел во втором чтении законопроект о защите персональных данных, который начали рассматривать еще полтора года назад.





Уже традиционно «в связи с эпидемситуацией» в парламент пустили только государственные СМИ. Независимые СМИ и агентства, в том числе международные и российские, на открытие весенней сессии попасть не смогли.



