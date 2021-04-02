После событий, длящихся с лета прошло года, у многих возникает вопрос: что же и главное почему происходит в Беларуси, которая по Конституции является демократическим, правовым государством.





С одной стороны, всем очевидно, что в обществе неспокойно. С другой стороны, если верить госСМИ, у нас все почти идеально.





Глава государства традиционно раздает «ценные указания», пытаясь поддерживать «порядок» в экономике и обществе. Как прозвучало на «Всебелорусском народном собрании»: он строил Беларусь как умел.





Парламент принимает (естественно, «в интересах граждан») поправки в Уголовный и другие кодексы, ужесточая меры наказания. Чиновники старательно записывают поручения главы государства. В общем, внешне идет кипучая деятельность.





Но почему власти не хотят объективно разобраться в причинах недовольства граждан, их массовых выступлений? Назовем экономические проблемы: низкий рост ВВП, высокие цены и тарифы ЖКХ, небольшие зарплаты и пенсии.





Другие раздражители: срочные трудовые контракты, борьба с «тунеядцами», формализм бюрократической системы, необъективная оценка на первом этапе опасности коронавируса.





В такой ситуации пресловутые 80% на выборах президента сработали как своего рода детонатор.





Был ли у власти выход из этой ситуации? Был. Может быть, даже сейчас еще не поздно сесть с демократической оппозицией за стол переговоров и договариваться по всем проблемам. Но к сожалению, занята другая позиция. Арестованы те, кто призывал к уличным протестам и участвовал в них, сильные оппоненты власти оказались за решеткой или вынуждены были уехать.





Как долго могут работать такие меры подавления, установления тотального контроля? Да, мирные протесты пока притихли. Но не стоит обольщаться: это пиррова победа власти.





У нее на происходящее есть апробированный ответ: все в основном делается правильно, тормозят развитие и вредят внутренние недоброжелатели и внешние враги, общество должно сплотиться для борьбы с ними вокруг известной персоны.





Для убедительности телевидение показывает, как натовский батальон приближается к нашим границам, как так называемые экстремисты используют национальный БЧБ-флаг для якобы прославления нацизма.





Кстати, подобная оголтелая пропаганда не столь уж безобидна для сознания некоторых, скажем так, слишком впечатлительных граждан. Каково это – жить во вражеском окружении? Ведь показывают, что вокруг шпионы и предатели.





Думаю, можно ожидать развития в стране доносительства, стукачества, бытовой вражды.





Но власти не до здравомыслия, главное – «стабильность». Для достижения этой желанной цели все средства хороши. Заявлено: иногда не до законов.





Однако исторический опыт, в том числе СССР, убедителен. Не запретишь мыслить критически, иметь и отстаивать свою точку зрения. Недовольных не становится меньше. И это не экстремисты, а патриоты. И это радует.









А своими действиями власть способствует выработке иммунитета от страха и безразличия. И как бы странно это ни звучало, сама готовит почву для новых мирных выступлений.





Хотя надо признать, есть те, кого устраивает нынешнее положение. Хватает тех, кто одобряет государственные флаги на автозаках. Они довольны чаркой и шкваркой, правда их размеры уменьшаются. Вспоминается характеристика такого положения: «Быть сытым – больше вам не надо, есть жвачка – и блаженны вы».





Сегодня разделение общества идет по вопросу отношения к «любимой» власти. Перед людьми стоит выбор: поддакивать, промолчать и дальше мириться с ложью, обманом, хамством. Или отстаивать свои законные права на свободу и достойную жизнь.





Возможно, в этой ситуации демократической оппозиции стоило бы четче координировать свои действия, помогать гражданам в их самоорганизации. Лозунг «Уходи!» по-прежнему актуален. Как и статья 87 Конституции – «президент может в любое время подать в отставку».





Для динамичного, устойчивого развития страны нужны политические и экономические перемены. Это очевидно. Но понимает ли это Александр Лукашенко? Ведь проблема во многом именно в нем.





Если продолжать держаться за власть посиневшими пальцами, неизбежны международные санкции, осложнение отношений с другими государствами, а с учетом пандемии это негативные последствия для экономики и жизни людей.





Было бы наивно полагать, что уход Лукашенко решит все проблемы. Но тем самым будут созданы условиях для их решения.





Успокоительные капли в виде поправок в Конституцию (еще неизвестно, кстати, каких) – не что иное как затяжка времени. Да, изменения в основной закон назрели. Ограничение чрезмерных полномочий президента и сроков пребывания его на посту, баланс ветвей власти, смешанная система выборов, местное самоуправление, независимые суды – все эти изменения назрели.





Но их можно и нужно было бы осуществить без Александра Григорьевича. Статья 89 Конституции говорит: «В случае вакансии должности президента… его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру».





Нужно провести новые честные выборы.





Лукашенко не раз говорил о честности и справедливости в политике. Так может, стоит, взвесив все еще раз, поступиться самолюбием и амбициями?





В начале карьеры Александр Григорьевич рассуждал, каким войдет в историю первый президент независимой Беларуси. Он образно говорил, что носит Беларусь на руках как хрустальный шар.





Так может ему снова стоит задуматься над тем, кем он войдет в историю Беларуси: созидателем или разрушителем.







