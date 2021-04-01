2 апреля исполняется 25 лет так называемому "союзу России и Беларуси". В прошлом году Лукашенко и Путин должны были подписать дорожные карты расширенной "интеграции", но этого не произошло, так как стороны не нашли консенсуса по вопросам нефти, газа, налоговой политики и единой валюты.





В этом году эту тему вновь реанимировал Лукашенко после встречи с Путиным в Сочи 22 февраля. 30 марта тему "интеграции" и дорожных карт поднял белорусский посол в России Владимир Семашко.





Белсат » собрал мнения экспертов относительно перспектив "интеграции", а также положительных и отрицательных сторон "союзного государства" для Беларуси.





Хроника событий

2 апреля 1997 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали «Договор о Союзе Беларуси и России».





В 2000 году парламенты стран ратифицировали договор.





В конце 2018 года Дмитрий Медведев во время визита в Брест поставил ультиматум, что преференции и помощь Беларусь получит в случае выполнения договоренностей по созданию так называемого Союзного государства.





В 2019 году стороны должны были подписать дорожные карты по расширенной интеграции, но этого не произошло.





В 2020 году тема дорожных карт и интеграции звучала отчасти из уст Кремля. Но в этом году о ней заговорил Александр Лукашенко.





Есть ли потенциал "союзного государства"?

Потенциал для "союзного государства", для интеграции Беларуси и России очень большой. Но это касается Кремля. Так считает Павел Усов, доктор политических наук.





«С позиции подписанных договоров, достигнутых соглашений, которые подписала Беларусь, Москва может навязывать Беларуси дальше элементы углубленной интеграцией. Это может привести к установлению финансово-экономических институтов, после чего будут реализованы политические проекты.





Поэтому этот проект нельзя считать замороженным или подвешенным. Россия будет его реализовывать, даже с учетом сложной ситуации в Беларуси. Для России важно интегрировать Беларусь как показатель расширения экспансии в Европе и также как инструмент геополитического давления на европейские страны.





Фактически – возвращение пусть в сокращенной, но форме советско-российской империи на мировом пространстве. Поэтому мне кажется, что сейчас в этом проекте Россия не уступит с этой тропы. Это одна из форм расширения своего влияния и присутствия», – считает Павел Усов.





Минусы интеграции с Россией для Беларуси

По мнению Павла Усова, главным минусом этого интеграционного проекта является угроза потери суверенитета нашей страны.





«Если будет реализован тот интеграционный план по всем дорожным картам, которые продвигаются Москвой (введение совместных политико-экономических институтов управления, общей фискальной системы, единой валюты, что означает введение российского рубля в нашей стране, общих силовых структур), то означает, что Беларусь станет субъектом России. И ее положение в рамках "союзного государства" будет хуже, чем состояние БССР. Сегодня Россия – более националистическая и имперская, чем была во времена СССР.





Стратегическая интеграция в рамках "союзного государства" – это единая система противовоздушной обороны, это региональная группировка войск, это региональные учения. И в плане стратегической интеграции зависимость Беларуси еще больше, чем в экономическом плане. Ведь уже сделано много шагов, которые фактически ослабляют основы суверенитета Беларуси.





В этом году была подписана на 5 лет программа военно-стратегического сотрудничества Беларуси и России. Но документ не является публичным. Мы знаем лишь некоторые моменты программы, среди которых создание общих военных образовательных центров. Их должно быть три. Один в Беларуси и два в России. Таким образом этот проект имеет конкретное стратегическое и политическое наполнение, которое деструктивно для независимости Беларуси и фактически может привести к потере независимости», – говорит Павел Усов.





Политолог обращает внимание, что именно "союзное государство" привело к тому, что в нашей стране сформировался и содержится авторитаризм и авторитарный правитель.





«Даже сегодня мы видим, что именно реализация этого плана вызвала закрепление авторитаризма в Беларуси. Фактически строительство "союзного государства" и авторитаризма – это одновременные параллельные процессы. Закрепление Лукашенко во власти зависело от закрепления интеграционных процессов и обратно. Ведь в Москве понимают, что именно Лукашенко является гарантом содержания и расширения так называемого "союзного государства"», – говорит политолог.





Также интеграция с Россией привела к тому, что практически заморожены были все отношения со странами Запада.





«Даже реализация визового соглашения между Беларусью и ЕС невозможна, поскольку наша страна в едином политическом пространстве с Россией, нет границы. Проект с Молдовой, Украиной и Грузией по отмене виз был важным шагом в сближении с Европой, в Беларуси к сожалению, это невозможно. И это при том, что на протяжении последних лет белорусы были на первом месте среди стран постсоветского пространства по количеству полученных виз в страны Шенгена на душу населения», – говорит аналитик.





Есть ли плюсы "союзного государства" в политическом плане?

«Плюсов для Беларуси практически нет, так как интеграция не была направлена на развитие нашей страны. Беларусь привязана к России и получала дотации в виде скидок на энергоносители и дешевые кредиты. В 2015 году Владимир Путин заявил, что Беларусь получила от России в разной форме дотаций в размере более $100 млрд.





Если бы все эти средства пошли на модернизацию, развитие, то Беларусь могла бы быть одной из самых богатых стран в Восточной Европе. Но все эти ресурсы потратили на то, чтобы поддержать классическую плановую систему хозяйства.





В целом каждый плюс интеграции оборачивается минусом и вместо того, чтобы развивать свое хозяйство, власти его законсервировали. И экономика может существовать, пока есть дотации со стороны России», – говорит эксперт.





Плюсы интеграции в военной сфере

«Если бы мы не были в интеграции с Россией, то в три раза и даже больше мы должны были бы увеличить свой военный бюджет. Теперь же можем ограничиться финансированием на уровне внутренних потребностей.





Второй момент – приобретение военного вооружения. Мы можем получать оружие по ценам, которые отличаются на 10-15% от российских. Подготовка офицерских кадров также является своеобразным плюсом. Ведь у нас по многим направлениям нет хорошего военного образования.





Кроме того, опыт российской армии передается белорусской. Ведь армия, которая не воюет, – это всегда цирк», – рассказал «Белсату» Егор Лебедок, военный обозреватель.





Минусы для белорусской армии

«Минусом интеграции в военной сфере является тесное взаимодействие, в том числе и обмен информацией. Союзник хорошо знает, что происходит внутри страны. Но так всегда, в чем-то есть преимущества, а в чем-то-наоборот. Также нет диверсификации вооружения, так как у нас только российско-советское вооружение.





Но как только начнется политическое расстройство, то будет проблема, ведь оружие предусматривает и ремонтные работы и поставки запчастей. В случае конфликта мы останемся ни с чем», – говорит Егор Лебедок, военный обозреватель.





Плюсы интеграции для бизнеса

«Даже сейчас, в условиях коронавируса, с Россией нет особых препятствий в бизнес-взаимодействии. Вот буквально сегодня мы решали вопрос, через сколько часов будет доставлен товар. Понятно, что такого уровня взаимодействия нет с другими странами. Безусловно, уровень жизни и культуры Беларуси похож на российскую.





У нас много одинаковых товаров, потребностей. Это и создает положительные условия для мелкого бизнеса. Раньше мы одинаково смотрели на взаимодействие с коллегами из Польши, Литвы, Украины, то сейчас все меньше партнерства с этими странами. Такова действительность. И это важно для нашего бизнеса», – рассказал «Белсату» Виктор Маргелов, предприниматель, сопредседатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».





Опасность для белорусского бизнеса

«Как полноценно развивать отношения бинеса России и Беларуси – вопрос государства и властей. Ведь здесь много угроз. У нас разное содержание бизнес-структур. В России бизнес богаче, более крупный, агрессивный. Соответственно у нас есть угрозы монополизации, недобросовестной конкуренции в случае безусловного доступа на наш рынок российского бизнеса.





Без налаживания сдерживания и противовесов вход российского бизнеса в Беларусь станет фатальным для наших предпринимателей. Поэтому здесь должны власти учитывать национальный интерес. И надо быть осторожным.





Эксперты понимают угрозы и вырабатывают направления, чтобы не было «империи зла», на добрососедских отношениях было взаимодействие. Как на самом деле будет осуществляться – можем разговаривать, если узнаем о дорожных картах расширенной интеграции», – рассказал Виктор Маргелов.





И если частный бизнес еще может диверсифицировать взаимодействие с России через контакты с соседними странами, то экономика нашей страны в целом сейчас фактически в заложниках отношений с Россией.





«Мы в экономически-политической ловушке из-за зависимости от России, и выйти из этой ситуации сложно. Без кризисных явлений в экономике выход из этой ситуации невозможен. Необходима альтернативная финансовая помощь Беларуси.





Сейчас речь идет о так называемом Плане Маршалла для Беларуси со стороны стран Запада. Но тот пакет финансовой помощи – недостаточен, чтобы иметь возможность спокойного перехода из существующей ситуации к рыночной экономике», – говорит Павел Усов.