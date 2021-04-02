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Эксперты ООН призывают Лукашенко прекратить насилие

Группа экспертов Организации Объединенных Наций, занимающихся правами человека, призвали правящий в Беларуси режим прекратить чрезмерное применение силы, аресты, задержания и жестокое обращение с участниками мирных протестов, а также репрессии в отношении журналистов.

С 25 по 27 марта, во время мирных акций по случаю Дня воли, белорусские силовики задержали 423 человека, включая семерых журналистов. Накануне Следственный комитет Беларуси угрожал привлечь к уголовной ответственности участников «несанкционированных массовых мероприятий».

Эксперты ООН заявили о своей тревоге в связи с ростом числа арестов и задержаний, «что свидетельствует о продолжающемся жестоком обращении милиции с демонстрантами». Беспокойство у экспертов также вызывает тот факт, что силовики до сих пор не были привлечены к ответственности за чрезмерное применение силы до и после президентских выборов 9 августа 2020 года.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо того, чтобы привлекать виновных к ответственности, власти... стремятся заставить замолчать всех инакомыслящих с помощью неоправданного насилия, запугивания и... предъявления уголовных обвинений тем, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушений прав человека», - говорится в заявлении.

Эксперты обратились непосредственно к правящему в Беларуси режиму, подчеркнув «необходимость проведения быстрых, эффективных, тщательных и беспристрастных расследований с целью обеспечения ответственности в случаях незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения». 
Источник: golosameriki.com
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