



Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.





«В стране, где "иногда не до законов", планируемые изменения в Закон о СМИ (или, не побоюсь этого слова, в Конституцию) не имеют никакого значения», - подчеркнул он.





Напомним, что депутат Палаты представителей, глава организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси готовятся поправки в Закон о СМИ. В частности, планируется запрет на работу журналистам на митингах. Речь идет о работе на несанкционированных митингах.