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Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В БАЖ считают, что инициируемые поправки в СМИ не имеют никакого значения

В анонсированных изменениях в Закон о СМИ в стране, где не соблюдается принцип верховенства права и закона, нет никакого смысла.


Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

«В стране, где "иногда не до законов", планируемые изменения в Закон о СМИ (или, не побоюсь этого слова, в Конституцию) не имеют никакого значения», - подчеркнул он.

Напомним, что депутат Палаты представителей, глава организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси готовятся поправки в Закон о СМИ. В частности, планируется запрет на работу журналистам на митингах. Речь идет о работе на несанкционированных митингах.
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