После появления новости о том, что Путин обсуждал с председателем ЕС ситуацию вокруг Беларуси, многие тут же оживились, решив, что Кремль, наконец, созрел, чтобы сбросить токсичный актив в виде нелегитимного соседа, от которого пользы — как с козла молока. И правда, пишет Салідарнасць, с какой радости держать и финансировать такое счастье, с которого только сотрясание воздуха пустыми обещаниями, да еще и ценою абсолютной потери симпатий со стороны целой страны?





Однако прежде, чем радоваться «просветлению» кремлевских голов и разрешению с их помощью «белорусского вопроса», стоило бы вспомнить историю белорусско-российских взаимоотношений. И пусть может показаться, что в этой череде скандалов, кредитов и опять скандалов нет логики, в действительности это очень продуманная схема, в которой каждый имеет свой лакомый кусок.





Вообще история отношений Путина и Лукашенко — это история одной большой карточной игры, где каждый блефует. В ней важен не сам ход, а умение убедить другого, что у тебя на руках козыри.





Ведь обратите внимание: свои договоренности Путин и Лукашенко никогда не записывают на бумаге. Просто потому, что они никогда не бывают окончательными. Сначала правители жмут друг другу руки под вспышки телекамер, рассказывая, как хорошо поговорили за самоваром с пряниками, а после начинается политический торг — этакий пинг-понг с целью выторговать для себя как можно больше и при этом отдать как можно меньше.





Сразу на авансцену выходят различные говорящие головы, а то и сами правители начинают кидать фразочки, недомолвки, микрожесты, которые должны заставить оппонента встрепенуться и в страхе что-то сдать или срочно проплатить.





То вдруг кредит где-то зависнет, то вдруг российский премьер предастся воспоминаниям об интеграционных делах 20-летней давности или белорусская молочка окажется вредной для российских животиков — и уже Александр Григорьевич суетится.





Впрочем, и у него всегда хватает козырей. Может и госсекретаря США принять и НАТО похвалить — мы не гордые. По крайней мере, до недавнего времени этот символический (именно символический) уход на Запад был самым действенным аргументом в играх с Кремлем. Да и другими способами «обидеться» тут не гнушались.





Часто искрит так, что кажется, что обратной дороги уже нет. Но… Очередная встреча — и снова радостные объятия. И снова начинается игра, в которой каждый по итогу запишет какой-нибудь выигрыш.





Так что изменилось сейчас? В Путин поговорил с европейцами о Беларуси. И все встрепенулись: это что-то значит. Увы, лишь то, что наконец и у российских товарищей появилась возможность разыграть европейскую карту (не все ж Александру Григорьевичу ее теребить). А тут еще и главред Эха подоспел со своим инсайдом про готовящиеся переговоры. И понеслось: готовится уход.





Но неужели кто-то серьезно думает, что Лукашенко, пробросив Путина с идей новых выборов, вдруг захочет обсуждать свой уход с западными политиками? Единственные переговоры, на которые он всегда был способен, это торговля политическими заложниками взамен на то, чтобы от него все отстали. Желательно, еще и денег немножко сверху.