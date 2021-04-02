"Вясна": более 1000 человек — фигуранты политических дел

С начала избирательной кампании 2020 года по 1 апреля 2021 года более 1000 человек стали фигурантами уголовных дел. Такую цифру за неполные 11 месяцев дают правозащитники лишенной аккредитации "Весны".