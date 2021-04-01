Соответствующее письмо они направили комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею, сообщает Еврордаио со ссылкой на БелаПАН.





Евродепутаты обращают внимание на то, что визовый сбор в 35 евро — слишком большой для белорусских зарплат.





"Сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов. Эту нашу убежденность ещё больше укрепили нынешние обстоятельства, включающие в себя жестокость и преследование со стороны режима Лукашенко, что во многих случаях приводит к прекращению трудовых отношений, отчислений студентов из учебных заведений и наложению больших штрафов или даже тюремного заключения за поддержку демократических протестов. Существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы", — убеждены они.





В письме говорится, что граждане Беларуси в 2018-2019 годах получали наибольшее количество виз на душу населения по сравнению с гражданами других стран Восточного партнёрства. Но последние два-три года это число сокращается. В связи с пандемией COVID-19, из-за которой закрываются границы, прогнозы на будущее выглядят не очень оптимистично.





"Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским Союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС", — пишут евродепутаты.