Евродепутаты хотят сделать плату за шенгенскую визу для белорусов символической
20 депутатов Европарламента призывают Еврокомиссию снизить визовый сбор за шенгенскую визу для белорусов.
Соответствующее письмо они направили комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею, сообщает Еврордаио со ссылкой на БелаПАН.
Евродепутаты обращают внимание на то, что визовый сбор в 35 евро — слишком большой для белорусских зарплат.
"Сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов. Эту нашу убежденность ещё больше укрепили нынешние обстоятельства, включающие в себя жестокость и преследование со стороны режима Лукашенко, что во многих случаях приводит к прекращению трудовых отношений, отчислений студентов из учебных заведений и наложению больших штрафов или даже тюремного заключения за поддержку демократических протестов. Существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы", — убеждены они.
В письме говорится, что граждане Беларуси в 2018-2019 годах получали наибольшее количество виз на душу населения по сравнению с гражданами других стран Восточного партнёрства. Но последние два-три года это число сокращается. В связи с пандемией COVID-19, из-за которой закрываются границы, прогнозы на будущее выглядят не очень оптимистично.
"Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским Союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС", — пишут евродепутаты.
07:21 02/04/2021
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