



В Беларуси происходит, то, что политологи называют транзитом власти. Ситуация зеркально напоминает события в России годичной давности. Активно идет конституционная реформа, при этом абсолютно ничего не понятно. Может даже создаться такое впечатление, что используется одна и та же технология. В первую очередь это относится к главному вопросу о президентской власти: кто займет пост в будущем?





Александр Лукашенко периодически выступает с разными заявлениями, порой взаимоисключающими. Сначала он говорил о том, что пост номер один слишком перегружен полномочиями и желательно часть функций забрать. Потом появляются заявления про передачу власти Всебелорусскому собранию — вспоминаем Госсовет в России, о котором в последнее время совсем ничего не слышно. Через некоторое время лидер утверждает, что президент не должен растворяться, и этот институт не должен терять силу. Это логично, иначе будет двоевластие. При этом Лукашенко не вечен, и когда-нибудь он уйдет. Общество хочет неких изменений, и оно их получит. А еще руководитель не намерен отдавать власть своим детям.





Понять происходящее несложно: идет тестирование общественного мнения в первую очередь в России и на Западе. Какова будет реакция? ЕС призывает к диалогу с оппозицией — не назначенной, а настоящей, пусть будут честные выборы. Светлана Тихановская наделена необходимыми полномочиями для переговоров с официальной властью. Вопрос, как мы знаем, обсуждался на последней трехсторонней встрече в удаленном формате между Путиными, Макроном и Меркель.





Лукашенко — мастер подобных интриг. России он дает понять, что, может, и согласится поговорить со своими противниками, несмотря на то что против Тихановской возбуждаются страшные уголовные дела. А для ЕС и США у него припасен старый проверенный козырь про сдерживание России. Он же последний рубеж, причем для всех: и для Запада, и для Востока.





Результат белорусского транзита власти спрогнозировать несложно. После разного рода кульбитов, многочисленных заявлений и даже попыток хлопнуть дверью и красиво уйти, все вернется к старой доброй формуле — нация должна попросить остаться своего единственного Батьку, ведь без Лукашенко нет Беларуси. Но при этом она должна быть независимой, чтобы ее не поглотили ни с какой стороны — собственно, в этом и есть главная задача.





В этой связи существует серьезная проблема — экономика. Созданная лидером модель, скажем так, небесспорна, она может не выдержать и в один прекрасный момент просто рухнуть.



Учитывая санкции, перспективу новых протестов и массовой утечки мозгов, это та ситуация, когда силовики не помогут. А главный союзник тоже нынче не поддерживает просто так, любой проект должен окупаться. От Лукашенко требуют, если не союз, то активы: оказаться в железных тисках российских олигархов — отнюдь не радостная перспектива, так что ничего еще не решено с белорусским транзитом.