



Как сообщает Белсат, Почобута обвиняют по статьям УК, предусматривающим ответственность за "разжигание расовой, национальной, религиозной или иной вражды» и «реабилитация нацизма». Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения.





Напомним, что по "польскому делу " арестованы пять человек. Известно, что сегодня обвинение также было предъявлено Марии Тишковской, возглавлявшей отделение СПБ в Волковыске.



