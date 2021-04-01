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Глава МИД Украины назвал эскалацию в Донбассе самой масштабной за последние годы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».


Он возложил вину за происходящее на юго-востоке Украины на Россию. «Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня», — заявил Кулеба.

По его словам, приоритетом властей страны остается политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.
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