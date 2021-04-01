







Прокурор не изменил меры пресечения и оставил обвиняемую под стражей.





По мнению непризнанного Союза поляков, подобные обвинения предъявят и другим активистам организации, которые также находятся под стражей в минском СИЗО на улице Володарского.





Там содержат главу СПБ Анжелику Борис и членов правления Ирену Бернацкую и Анджея Почобута.





Марине Тишковской 54 года. Живет в Волковыске. Замужем, у нее двое детей и двое внуков. Возглавляет отделение незарегистрированного СПБ в Волковыске на протяжении 7 лет.





Как рассказал журналист Анджей Писальник, основным проявлением активности Волковысского отдела СПБ был уход за польским военным кладбищем в Волковыске, где похоронены польские солдаты, погибшие в 1920 году. В Волковыске на базе отдела СПБ работает Польская общественная школа. При ней действует харцерская дружина «Серые волки».



