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Класковский: «В самой стабильной стране мира куда ни плюнь — сплошной экстремизм!»

Политический обозреватель – о том, насколько закручивают гайки в Беларуси в отношении журналистов и независимых медиа.




– Депутату Палаты представителей Геннадию Давыдько надо отдать должное за откровенность, – пишет Александр Класковский. – О войне властей против независимых СМИ он говорит без обиняков, открытым текстом.

«Любое СМИ — это уже огневая точка или противника, или союзника. И подавление огневых точек противника — это один из постулатов боевых действий», — заявил парламентарий (он же — председатель провластного общественного объединения «Белая Русь»).

Среди прочего Давыдько сообщил, что готовятся изменения в закон о СМИ, согласно которым журналиста на несанкционированной акции будут считать ее участником.

Логика, конечно, гениальная. Тогда репортера, который находится на пожаре (тоже ведь своего рода несанкционированное мероприятие), нужно приравнивать к поджигателю. А репортера в зоне боевых действий автоматически считать их участником и расстреливать из крупнокалиберного пулемета.

На самом деле в журналистов не принято стрелять даже на войне.

В Беларуси, однако, на независимых журналистов, работающих «в поле», открыта настоящая охота. В целом подход белорусских властей таков, что право журналиста исполнять профессиональные обязанности — а пресса ведь, по идее, должна писать обо всем, а не только о том, что нравится начальству, — перечеркивается. Журналистская работа криминализируется.

По некоторым данным, готовится целый ряд драконовских поправок в законодательство о СМИ. Могут запретить публикацию результатов соцопросов на политические темы, проведенных без аккредитации, предусмотреть блокировку доступа к сайтам-зеркалам ресурсов, уже попавших в черный список.

Вообще эта война с зеркалами обретает метафорический смысл. Неангажированная социология — это ведь тоже зеркало. Но смотреться в него белорусским властям, надо думать, не всегда приятно. Вот, например, согласно январскому опросу Chatham House нынешний политзаключенный Виктор Бабарико более популярен среди белорусов-горожан, чем Александр Лукашенко.

Как хотят действовать власти? Правильно, нужно разбить зеркало или, по крайней мере, завесить его, как в доме с покойником.

Обращает на себя внимание и все более широкое использование против неугодных СМИ таких резиновых формулировок, как «экстремизм» и «вред национальным интереса страны».

Такими темпами скоро всех недовольных белорусов и всех журналистов, критикующих власть, сделают экстремистами. Надо же: в самой стабильной стране мира куда ни плюнь — сплошной экстремизм!

Ну, а вред национальным интересам, естественно, определяет чиновник, чье мышление склонно расценивать угрозу собственному креслу как угрозу стране. Хотя с другой точки зрения сам этот чиновник может выглядеть угрозой национальным интересам.

Конечно, драконовские законы и репрессии наносят ущерб независимым информационным ресурсам. Но в сегодняшнем пронизанном интернетом цифровом мире уничтожить их полностью не удастся.
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