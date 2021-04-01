



Гособвинитель попросила суд назначить Кабанову и Петрухину по 3 года в колонии общего режима. Петрухина еще и обязать выплатить штраф по приговору суда Бреста в 360 базовых (10 440 р.). Иск омоновца к подсудимым в сумме 1,5 тысячи рублей удовлетворить в полном объеме.





Напомним, 49-летнего брестского блогера YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня. Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей и в оскорблении судьи. В этом же обвиняют его коллегу Александра Кабанова. Кабанов пропал 15 июня 2020 года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, пропал из изолятора и наконец нашелся в Минске на «Володарке». Теперь их судят в Могилеве.





Суд по делу блогеров из Бреста начался 11 февраля. В суд журналистов негосударственных СМИ не пустили. А Петрухина с Кабановым судья в итоге удалила из зала суда. Так что далее на процесс их не доставляли.





Согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.





Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.





«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», — заявил в суде Виталий Автушенко.





Еще один пострадавший — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин.