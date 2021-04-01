История краха. 10 эпохальных фактов времен правления Лукашенко





Политологи выделяют 10 самых ярких моментов в правлении диктатора, считающихся настоящими провалами, пишет bargu.by.





1. Постсоветская экономическая система

То, что Лукашенко практически в неизменном виде сохранил экономику БССР, одновременно относится и к достоинствам, и к недостаткам. К достоинствам, потому что Беларусь не знала «прихватизации», пронесшейся в России, Украине в девяностых. Зато все эти четверть века тянется шлейф предприятий, которые давно пора закрыть или перепрофилировать.





Конкуренции в стране нет как таковой. Вся экономика поддерживается постоянными внешними вливаниями. Что автоматически ведет к росту долга РБ. И выхода практически нет.





2. Девальвация как привычное явление

Национальная валюта Беларуси не стала стабильной и надежной как замена советскому рублю (или альтернатива российскому). В последнее время волны девальваций следуют одна за другой. Граждане давно отчаялись дождаться лучших времен, привычно вкладывают деньги (у кого они есть) в доллары и евро. Что ведет к другой проблеме – дефициту наличной иностранной валюты в банках, обменниках.





3. Беларусь – страна с отсутствием свобод

Можно как угодно относиться к оценкам ООН, других международных организаций, составляющих рейтинг «лучших» и «худших» стран по уровню обеспечения демократии, соблюдения прав и свобод. Но то, что Беларусь туда попала – факт печальный. Всех несогласных продолжают преследовать административно, бросают в тюрьмы.





Ничего не меняется. Говорят, что некоторые политические оппоненты вообще исчезают без следа. И это, действительно, ужасно.





4. Напряженность в отношениях с Западом

Именно благодаря Лукашенко Беларусь стали воспринимать как страну, где не только не уважают своих граждан, но и буквально плюют на иностранные государства. Высылка дипломатов стала обычной практикой. Гневные выпады из уст президента в адрес послов, правительств европейских стран, США – нормой. Поэтому Лукашенко никто в мире не любит. И не признает как законно избранного главу РБ.





5. Сокращение населения

Когда-то, в самом начале правления Лукашенко, белорусов было больше 10 миллионов. Через 20 лет их почему-то стало чуточку меньше, всего 9,47 миллиона. То есть проблемы не только с естественным приростом, зкой рождаемостью, но и с бегством граждан из страны.





Причем, в последнее (после августа 2020) время люди все чаще уезжают куда угодно.





6. Отношение к языку и культуре

Лукашенко не только не планировал как-то развивать культурное наследие белорусов, язык, но и сделал все, чтобы задвинуть их куда-то вдаль. Русский язык фактически доминирует в деловой переписке, общении, книгоиздательстве. На родном языке белорусы почти не общаются. Это, как говорится, не «в тренде». Но недавно президент изменил свое радикальное отношение. И даже стал пытаться говорить по-белорусски.





7. Рост потребления алкоголя

Отношение к алкоголю, рост потребления спиртных напитков – это лакмус для любого общества. Белорусы стали «лидерами» в пьянстве. Это очень печальный показатель. Ни о какой здоровой нации в таком случае не может быть и речи.





8. Зависимость от «соседа», РФ

Лукашенко сделал отношения между Беларусью и Россией главенствующими в ущерб другим странам. Благодаря этому большинство предприятий по рукам и ногам связаны заказами для РФ, существуют за счет них. Россия поставляет нефть и газ, дает инвестиции. Да и АЭС построена не только за счет «соседа», но и при прямом участии тамошних специалистов. Альтернативы нет и не будет. Пока при власти Александр Лукашенко. А разговоры о переориентации на Запад так и остаются пустыми разговорами.





9. Миграция специалистов. Падение рейтинга отдельных профессий

Представителям отдельных профессий, педагогам и медикам, все труднее обеспечить себя, свои семьи. Их зарплаты неуклонно падают. А престиж профессий достиг критически низкой отметки. Мало кто из молодежи добровольно пойдет на такую «каторгу» – буквально за копейки лечить людей, отдавать свою энергию школе.





Квалифицированные кадры продолжают стабильно утекать в другие страны. Где заработки повыше.





10. «Стабильность» в политике

При Лукашенко историческая сменяемость не только главы государства, но и парламента, элит исчезли совсем. Все решает батька. Никакие иные мнения в учет не берутся, а инакомыслящие уничтожаются (иногда буквально). Перечень партий утвержден раз и навсегда, перемен ждать не приходится. Поэтому Национальное собрание представляет собой «съезд верных лукашенковцев», куда оппозиции дорога закрыта.