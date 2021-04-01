







"Во-первых. Абсолютно нет никакого ощущения, что народ «опустил руки». Скорее в воздухе витает ощущение «благородной ярости». Да, люди опасаются репрессий, не хотят получить сутки и штрафы, боятся потерять работу, но это совсем не значит, что они смирились с текущим положением вещей.





Ничто не проходит бесследно. Зверства и беззаконие никогда не будут забыты. Очевидно, в обществе продолжается стремительное накопление крайнего негатива к действующей власти. Ненависть формируется на глубинном уровне. Это в разы опаснее импульсивного и поверхностного выражения несогласия.





Флаг на балконе очень быстро могут заменить на «вилы в подвале». Если говорить прямо, то власть просто не оставила белорусскому гражданскому обществу какой-либо возможности «выпустить пар». Протест не слился, он превратился в полноценное, активное и несгибаемое белорусское подполье. Это новая протестная реальность Беларуси.





Во-вторых. На подавление протеста Лукашенко продолжает направлять колоссальное количество ресурсов. 27 марта, в субботу, было задержано более 200 человек. Кого-то отпустили сразу, кому-то дали штраф, кто-то получил сутки. Это очень трагично. НО!





Если посчитать, какие мобилизационные ресурсы были потрачены на то, чтобы задержать одного протестующего белоруса, вы будете очень удивлены. Это точно сотни тысяч рублей, если не больше (с учетом техники, топлива, дополнительных выплат, мобилизации всего личного состава МВД, внутренних войск, сил специальных операций и пр.).





Поэтому не протест слился, а власть продолжает с упоением сливать свои далеко небезграничные ресурсы. В результате уже анонсировано желание еще глубже залезть в карман предпринимателям и бюджетникам, что неминуемо еще больше расширит «протестную воронку».





Сейчас абсолютно не важно, что в конечном итоге станет очередным триггером. Весна-лето, местные выборы, конституционный референдум или девальвация рубля. Важно понимать, в каких условиях продолжает существовать власть. У нее нет завтрашнего дня.





Не дали они собраться людям в конкретную субботу или воскресенье подняв всех служивых «на уши». Дальше-то что? Что дальше? Вот самый главный вопрос. Ни у кого из участников этого «шабаша» нет понимания, что ждет впереди. Нет видения будущего. Это главное.





Именно поэтому, слушая и читая рассуждения о видимой «пирровой победы» над символикой и протестом, стоит только снисходительно улыбнуться. Тщетность всех этих попыток и иллюзорность стабильности текущего положения очевидна".