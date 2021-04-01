Федоров: Санкции вернутся, если не случится какое-то чудо





Срок действия лицензии истекает 26 апреля. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.





Что значит для Беларуси возвращение санкций и к каким последствиям они приведут? «Белорусский партизан» расспросил международного обозревателя Андрея Федорова.





- Похоже, Соединенные Штаты вступают в белорусскую игру, если можно так выразиться. Почему Госдепартамент публично объявил о возвращении санкций в отношении белорусских предприятий, но предоставил официальному Минску срок до 27 апреля?





- Во-первых, истекает срок отсрочки (извините за тавтологию), предоставленной на полтора года; похоже, Вашингтон предупреждал официальный Минск о возможных санкциях и ожидал ответной реакции. Но реакции либо не последовало, либо последовала совершенно противоположная реакция.





Думаю, что санкции вернутся, если ничего сверхъестественного не случится.





- В Минске вряд ли прислушаются к советам – освободить всех политзаключенных и прекратить насилие против собственного народа?





- Пока к этому никаких предпосылок нет, скорее, наоборот: занимаем круговую оборону и начинаем бороться с импортом, очевидно, именно это и имелось в виду.





- То есть, введенные Лукашенко контрсанкции – это ответ именно на санкции США?





- В первую очередь – американские. Но не только. Уже известно, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Минска.





- Новый американский посол Джули Фишер остается в Вашингтоне и в ближайшей перспективе в Беларусь не собирается.





- Странно одной рукой вводить санкции за действия, которые они считают нарушением демократии и прав человека. А другой рукой посылать сюда посла, подтверждая тем самым легитимность действующего главы государства.





Действия плохо совмещаются одно с другим. Поэтому пришлось выбирать.





- Говорят. Возвращение санкций – принуждение официального Минска к диалогу. Тем более, что объявление о возвращении санкций последовало через несколько часов после того, как Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии.





- Любые санкции, которые вводятся на межгосударственном уровне, преследуют цель принуждения партнера или оппонента к чему-либо, это не просто наказание (на государственном уровне не принято наказывать государство или его руководителя, ну не могут же они посадить его в тюрьму!).





К призывам либо прислушаются, либо не прислушаются – это, собственно, и есть давление с целью получения определенного результата.





- Действия США и Евросоюза по отношению к белорусским властям каким-то образом синхронизированы?





- До сих пор эта политика не была синхронизирована: Евросоюз уже ввел три пакета санкций (сейчас не берусь судить о степени их жесткости), а Соединенные Штаты ввели два.





Но еще совсем недавно в США была совершенно другая власть, которая могла иметь свои представления о политике в отношении Беларуси, у новой власти – свои представления.





Если раньше не было синхронизации, то с приходом новой власти она может появиться. Но предсказать пока ничего невозможно. Тем более, что Евросоюз все-таки не монолитная структура, а 27 государств, у каждого свое мнение, и надо добиваться консенсуса.





- И сложно прогнозировать, надолго ли затянется новое похолодание между странами?





- Пока и намека нет на возврат к ситуации годовой давности. Нет и намека. Никогда не говори никогда, могут произойти какие-то чудесные события, но из реальной оценки ситуации такие перспективы не просматриваются.



