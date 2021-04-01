Хотя сами случаи задержаний и сливов, описанные в фильме государственного телеканала ОНТ «Операция КГБ «Манкурты», скорее всего, имели место, судить о правдивости самой подачи информации сложно. Об этом в комментарии Telegraf.by заявил директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





Политолог полагает, что государственные медиа и спецслужбы далеко не всегда дают правдивую информацию. Поэтому, по его мнению, хоть «какая-то реальная основа есть, но в деталях говорить, что правда, а что нет, не приходится».





Три цели

Андрей Казакевич предположил, что этим фильмом действующие власти Беларуси пытались достичь сразу нескольких целей.





Во-первых, «показать силовым ведомствам, что мы за вами следим». «И вам грозит очень серьезная ответственность, если вы проявляете какую-то нелояльность», — заявил он.





Вторая цель – оправдаться перед общественностью, в частности, относительно сливов переговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.





«Показать, что все на самом деле под контролем. Хотя есть все основания ставить эту информацию под сомнение», — считает директор «Политической сферы».





Также, по его словам, власти могли попытаться изменить повестку и сыграть на контрпропаганде.





«Таких случаев у нас не было за всю историю»

Вместе с тем, по словам Андрея Казакевича, этот фильм показал, что протестные настроения охватывают все слои общества, в том числе и силовые структуры.





«И понятно, что если есть один случай, то вполне возможно их гораздо больше. Просто не все становится публичным. И там не все так хорошо, как представляется государственной пропагандой. Тем более, что таких случаев у нас не было за всю историю», — заключил политолог.









О чем фильм





Подчиненные Ивана Тертеля хвалились, что смогли разоблачить «формы и методы работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности».





В КГБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении блогера Степана Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, сотрудника Генштаба капитана Дмитрия Урада и подполковника КГБ Алексея Храловича. Двое последних задержаны и находятся в СИЗО КГБ.