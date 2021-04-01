Не поверите! Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира





И это не первоапрельская шутка.





Вячеслава Тютюнника сообщил об этом еще накануне, а сегодня информацию растиражировали другие российские СМИ. Онлайн Тамбов.ру » со ссоылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ)сообщил об этом еще накануне, а сегодня информацию растиражировали другие российские СМИ.





Отмечается, что Рамзан Кадыров, являющийся доктором экономических наук, выдвинут "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае".





Правда, "надежный мир" поддерживается в Чечне очень дорогой ценой. Помимо того, что это самый дотационный регион России, так к тому же правозащитники сообщают о множестве внесудебных казней, убийствах и жутких пытках противников клана Кадырова в чеченских тюрьмах, преследованиях всех несогласных с такими порядками и других шокирующих нарушениях прав человека в этом российском регионе.





Так что выдвинуть Кадырова на Нобелевскую премию мира - это даже больший маразм, чем выдвинуть на эту премию Лукашенко.











