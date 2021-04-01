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Шрайбман: Не все так гладко в датском королевстве - приходится пугать публично

Главным в "расследовании" ОНТ было предупреждение силовикам-"предателям", считает политобозреватель Артем Шрайбман.

Шрайбман: Не все так гладко в датском королевстве - приходится пугать публично
Аналитик Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграме вчерашний фильм ОНТ "Операция КГБ "Манкурты", где сообщалось об аресте подполковника КГБ и офицера Генштаба, которые "сливали" или пытались "слить" информацию "вражеским" телеграм-каналам.

"Все шутят про вчерашнее спецрасследование ОНТ, типа оправдывают многомесячной спецоперацией свои провалы со слитыми прослушками и массандрой. Мне показалось, что это глубоко вторичный момент. Аудитория госТВ все равно не сильно переживала про сливы, а сторонники протеста ожидаемо не поверили в эти многоходовки задним числом, пишет Шрайбман.

А вот главным в этом «расследовании» было то, что оно само было 60-минутной психологической операцией контрразведки. Красной нитью через весь фильм шел мэсседж в адрес силовиков - если предадите нас, вас кинет этот польский пацан, а у нас вы, как этот капитан из генштаба, будете плакать под камеру и ждать своих 20 лет за измену государству. 

Если руководство силового блока вынуждено идти и занимать час прайм-тайма на ОНТ, чтобы поработать с лояльностью сотрудников, не все так гладко в датском королевстве, а внутренние стимулы - как кнуты, так и пряники - плохо работают. Приходится пугать публично.

P.S. Еще один интересный момент - то, что в эфир пустили откровения оппозиционного экс-спецназовца Макара про его связи с ФСБ. 

Не берусь судить, что это было: понтовался ли Макар, чтобы получить от собеседника какие-то сливы, или это правда (и тогда - это жирный красный флаг для всей диаспоры, которая с ним еще общается). 

Но интересно, что Минск решил слить это в публичное поле. Это к вопросу о всепогодном братстве и доверии в "союзном государстве".
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