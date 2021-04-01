В США объяснили, ждать ли назначенного посла в Минске





«Она не в Минске. Она в данный момент базируется здесь… «Она [Фишер] продолжает быть нашим послом в Беларуси», — уточнил Нед Прайс.





По его словам, «она ездила в регион, посетила Европу».





«Насколько я помню, лишь на прошлой неделе, встречаясь с некоторыми нашими союзниками и партнерами, чтобы <…> координировать наши коллективные усилия в поддержку народа Беларуси», — рассказал представитель Госдепартамента США.





Напомним, накануне Госдепартамент США заявил о предстоящем возобновлении санкций против 9 беларуских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».





Санкции были введены еще после выборов 2006 года, но приостановлены в 2015 году. Каждый год Госдепартамент продлевал приостановку санкций. Но в этом году власти США решили их возобновить. Произойти это может 27 апреля, если к этому времени правящий в Беларуси режим не отпустит всех политзаключенных, не прекратит насилие и не начнет переговоры с гражданским обществом о выходе их кризиса и новых выборах.