Русская служба Би-би-си подсчитала, что управделами президента РФ потратило более 84,5 млн долларов на защиту Путина от коронавируса. В том числе на карантин для всех, с кем контактировал президент — от пилотов до ветеранов.





Как подсчитали журналисты, управление делами президента получило из резервного фонда правительства более 6,4 миллиарда рублей на меры против распространения коронавируса. Значительная часть этих денег была потрачена на услуги обсервации.





Услуги обсервации оказывались в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте.





Как подчеркивает «Би-би-си», все эти гостиницы принадлежат управделами президента и фактически деньги, выделенные на обсервацию, вращаются внутри структур ведомства. Контракты на организацию «санитарно-эпидемиологического благополучия» охраняемых лиц при этом заключались без проведения конкурса.





Чаще всего на карантин сажали членов летного авиаотряда «Россия», обеспечивающего авиаперевозки президента, премьер-министра и еще нескольких высших должностных лиц.





В обсервацию попадали пилоты, стюардессы и полетные менеджеры, а также резервный экипаж — некоторые из них сидели в карантине перед полетами по несколько дней, другие по несколько недель.





На карантине также регулярно сидели и другие люди, периодически контактировавшие с Путиным — сотрудники администрации президента, его личные фотографы и операторы, члены съемочной группы программы «Москва. Кремль. Путин».





Помимо прочего, управделами президента оплачивало карантин, например, для ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся рядом с Путиным во время парада Победы, а также для журналистов президентского пула, допущенным на ежегодную пресс-конференцию в декабре.





Ветеранов размещали в подмосковном оздоровительном пансионате «Клязьма», журналистов — в одном из отелей в центре Москвы.





Также выделенные деньги тратились на содержание медицинских работников, обследовавших Путина и других первых лиц. Так, Центральная клиническая больница получила от управделами президента более миллиарда рублей субсидий на «организацию медпомощи» первым лицам.





Часть из этих денег была потрачена на проживание медицинского персонала на карантине в гостиницах в Москве, а также в обсерваторах и домах отдыха в Сочи и на Валдае, куда приезжал президент.





Как отмечает «Русская служба Би-би-си», при этом управление делами президента не оплачивало карантин чиновникам из регионов, куда ездил сам Путин. Так, например, в конце ноября президент посетил Нижегородскую область — и 20 сотрудников администрации региона перед этим две недели были вынуждены провести в изоляции в местном пансионате.





Из регионального бюджета на эту и другие санитарные меры «с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий, посвященных визиту президента РФ» было выделено около миллиона рублей.





После выхода материала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее «общей практикой», отметив, что «все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями».





«То есть это абсолютно нормальная ситуация», — заключил Песков во время брифинга для журналистов.