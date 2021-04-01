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Белорусская оппозиция приняла "концепцию реабилитации жертв политических репрессий"

Национальное антикризисное управление (НАУ) утвердило "концепцию реабилитации жертв политических репрессий в Беларуси", сообщает в четверг официальный телеграм-канал руководителя НАУ Павла Латушко.



"Концепция предполагает как освобождение находящихся в тюрьмах и СИЗО по политическим мотивам, так и помощь и компенсации другим пострадавшим от незаконных действий власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "речь идёт о реабилитации жертв политических репрессий с 20 июля 1994 года (с начала президентства Александра Лукашенко)".

"Освобождение политзаключенных и прекращение репрессий – одно из трех ключевых требований белорусов. Мы не имеем права остановиться. Мы навсегда поставим точку на каких-либо репрессиях в истории нашей страны", – заявил в связи с принятием концепции Латушко.

Концепция предусматривает "немедленное освобождение всех обвиняемых и осужденных по политическим мотивам после ухода Лукашенко с президентского поста и установления в Беларуси легитимной власти".

В сообщении НАУ сказано, что "на реабилитацию могут рассчитывать также те, против кого по политическим мотивам было заведено уголовное или административное дело, кто был уволен или отчислен из вуза за взгляды и убеждения, выдворен из страны или лишен бизнеса".

"Все репрессированные будут полностью восстановлены в своих правах, смогут вернуться в страну, продолжить работу и учебу", - заявили в НАУ.

Пострадавшим обещают материальную компенсацию, юридическую, психологическую и медицинскую помощь.

"Для этого будет создана комиссия, в которую войдут уважаемые юристы, экономисты, правозащитники и общественные деятели, а также фонд, сформированный за счет республиканского бюджета, международной поддержки, пожертвований граждан и бизнеса, взысканий с виновных в репрессиях", - отметили в НАУ.

Напомним, что выступая в феврале на VI Всебелорусском народном собрании Юрий Воскресенский, участник встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, попросил делегатов поддержать идею политической амнистии. В ответ на это Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных, чтобы их амнистировать.

"Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию... Если этот человек достанет Уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне, может, вам хоть одну политическую статью в Уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У ас не было и нет никаких политических заключенных", - заявил Лукашенко.
Интерфакс
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