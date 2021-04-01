В фильме «Операция КГБ "Манкурты» телезрителей попытались убедить, что скандальные разговоры были проведены в рамках операции спецслужб, которая должна была завершиться еще осенью, но затянулась еще на несколько месяцев.





Были показаны кадры с пресс-секретарем правителя, которая произносит на смартфон слова, прозвучавшие в слитых аудиозаписях. Якобы один из сотрудников КГБ, работавший на иностранные телеграм-каналы, не мог этого знать и продавал аудиозаписи разговоров. Вскоре его деятельность была раскрыта: этим сотрудником оказался подполковник КГБ Алексей Хралович.





Можно ли доверять информации, прозвучавшей по ОНТ?





Аудиозаписи разговоров появились в сети в ноябре прошлого года после смерти Романа Бондаренко. Сначала была опубликована запись, на которой двое мужчин (предположительно Басков и боец Шакута) обсуждали произошедшее на «Площади Перемен». Затем разговоры с участием Эйсмонт, которая общалась с Басковым и помощником президента Латышенком: из них следовало, что она могла участвовать в рейдах по минским дворам.





20 ноября Александр Лукашенко заявил:





— Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно.





Однако больше правитель к этой теме не возвращался.





Эйсмонт и Басков были внесены в санкционные списки западных стран. Более того, аудиозаписи стали одной из причин, почему у Беларуси отобрали право на проведение чемпионата мира по хоккею (Басков – глава Белорусской федерации хоккея).





И вот теперь по ОНТ попытались заверить, что аудиозаписи, вызвавшие скандалы и санкции, были всего лишь инсценировкой. Запись разговора Баскова и Шакуты (независимая экспертиза подтвердила, что голоса принадлежат им) там комментировать почему-то не стали.