+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пинских журналистов судили за их работу

31 марта в Пинске прошел суд над журналистами-фрилансерами Андреем Якимушем и Виктором Ярошуком.

Перед этим дома у обоих прошли обыски. Были изъяты компьютеры, фото- и видеоаппаратура, все электронные носители информации, штативы, а также удостоверения журналистов.

Поводом для обысков стал видеосюжет, снятый журналистами. Он появился на телеканале "Белсат". На них начали административное дело за "незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации" (ч. 3. арт. 23.5 КоАП).

Как пишет "Медиа-Полесье", Якимуш и Ярошук заявили, что материал был размещен на канале Youtube, который не является средством массовой информации, а считается социальной сетью.

Суд признал журналистов виновными и назначил им штрафы: Якимуш должен заплатить 870 рублей (30 базовых величин), Ярошук — 725 рублей (25 базовых).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]