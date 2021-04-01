Пинских журналистов судили за их работу

Перед этим дома у обоих прошли обыски. Были изъяты компьютеры, фото- и видеоаппаратура, все электронные носители информации, штативы, а также удостоверения журналистов.





Поводом для обысков стал видеосюжет, снятый журналистами. Он появился на телеканале "Белсат". На них начали административное дело за "незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации" (ч. 3. арт. 23.5 КоАП).





Как пишет " Медиа-Полесье ", Якимуш и Ярошук заявили, что материал был размещен на канале Youtube, который не является средством массовой информации, а считается социальной сетью.





Суд признал журналистов виновными и назначил им штрафы: Якимуш должен заплатить 870 рублей (30 базовых величин), Ярошук — 725 рублей (25 базовых).