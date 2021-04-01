Арестован офицер Генштаба, раскрывший планы силовиков на День Воли

Как сообщил телеканал ОНТ, пишет НН, арестован капитан Денис Урад, который 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны — можно предположить, что это документ об охране силовых зданий на 25 марта.





Телеканал сообщает, что копию документа офицер «отправил польскому телеграм-каналу».





Так государственные СМИ называют один из оппозиционных каналов, который в Беларуси признан экстремистским.





Телеканал не сообщил, каким образом белорусские спецслужбы обнаружили источник этой информации. Возможно, данный телеграм-канал опубликовал документ полностью, а доступ к нему имел ограниченный круг людей, что облегчило обнаружение автора.





В плане охраны зданий не было, по большому счету, ничего важного для оппозиции. Однако сам факт передачи его — дополнительное доказательство того, что движение за гражданские права и свободные выборы имеет поддержку среди офицерства.





Ранее за границу выехал высокопоставленный офицер ГУБОПиК Станислав Лупоносов, который передал «Байполу» большой массив информации, в том числе аудиозаписи. Лупоносов сообщил, что в центральном аппарате МВД около 400 человек поставили подписи за Виктора Бабарико. А одновременно с информацией о капитане правительства стало известно имя подполковника КГБ, который передавал информацию зарубежной оппозиционной среде, — это Алексей Хралович.





По информации ОНТ, против капитана Урада заведено уголовное дело по статье об измене родине, ему грозит до 20 лет лишения свободы, он находится в СИЗО КГБ.





От адвоката и семьи задержанного информации пока нет. Поскольку неизвестно, кому именно и что он передал, невозможно сказать, какое обвинение дойдет до суда. Если речь только об опубликовании документа под грифом «секретно», то вряд ли это может квалифицироваться как «измена родине».



