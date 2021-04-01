«Змеи и крысы, пауки и жабы». Зачем Азарёнку словарь по зоологии?





Фото: скриншот с сайта ctv.by





Очередной сюжет Азарёнка об «изменниках родины» вышел 21 марта и был посвящён экс-послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене, пишет Media IQ. В конце выпуска ведущий призвал: «Не верьте раскаяниям крыс, их клятвы нам дорого стоят». После чего зрители СТВ увидели смонтированное видео: слева – кадры с крысами, справа – с бывшими телеведущими БТ Евгением Перлиным и Денисом Дудинским, Игорем Лещеней (его показали дважды), пловчихой Александрой Герасименей, Светланой Тихановской, Павлом Латушко и Ольгой Карач.





Видеоряд сопровождала песня про крыс, которые «несутся в заморские замки».





Это дегуманизация – приём, когда «чужих» сравнивают с животными или существами («нелюди», «паразиты», «ватники»), то есть обесчеловечивают для пропаганды и манипуляции. Сюда же относится обожествление «своего» или его действий – например, когда ведущий СТВ Евгений Пустовой назвал Лукашенко подобным пророку Моисею. Причём сравнение не обязательно должно быть на словах – можно использовать иллюстрацию или видеоряд, как это сделал СТВ 21 марта.





Белорусские госСМИ в основном используют дегуманизацию, чтобы дискредитировать протестующих и противников Лукашенко. Особенно этот метод любит ведущий СТВ Григорий Азарёнок. В новостном выпуске 12 октября прошлого года он обратился к протестующим:





– Смелые в стаде или в интернете, вы будете бежать, как трусливые шакалы.





24 октября в рубрике «Тайные пружины политики – 2020» Азарёнок заявил политологу Андрею Лазуткину, что тот похож на энтомолога и пояснил:





– Вы очень долго изучаете этих жучков, паучков, гусениц, бабочек и других членистоногих, которые представляют из себя белорусскую оппозицию.





Через несколько дней, 28 октября, Азарёнок высказался об акциях солидарности в Национальном театре оперы и балета Беларуси и Белгосфилармонии:





– Провокаторы делают всё, чтобы людям было некомфортно смотреть спектакли. Они залезут своими грязными ногами и душами в театры, на выставки, в кинозалы. Поистине прав был Иван Бунин: «Одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». Но мы эту мартышку загоним обратно и прекрасной песней, и спецсредствами МВД.





Здесь дегуманизация маскирует насилие, поскольку психологически легче одобрить его над животными, чем над людьми.





В рубрике «Тайные пружины политики – 2.0» 13 февраля 2021 Азарёнок использовал прошедшее Всебелорусское народное собрание как повод обесчеловечить «врагов»:





– Наши враги ненавидели его (ВНС. – Media IQ). Клеветали, врали, запугивали делегатов. Их личные данные публиковали, им угрожали расправами. Обещали вновь вывести людей на улицы. Но, пытаясь расколоть нас, змеи и крысы, пауки и жабы погрызлись между собой.





Вот несколько примеров дегуманизации из других госСМИ.





1 сентября 2020 телеканал «Беларусь 1» сравнил митингующих в тот день студентов с дрессированными собаками, мол, они через «купленный на мамкины деньги смартфон получают приказы – голос, лапу, идти или бежать».





Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик не раз прибегал к приёму дегуманизации в своих материалах. Так, оппонентов власти он называл «петюни-петушки», «обезумевшие крысы», «стервятники», «падальщики», а протестующих беларусок – «стадные, агрессивные, ежедневно что-то блеющие, синие (и часто одинокие) козы».