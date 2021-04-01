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Оппозиция: власти Беларуси могут предотвратить введение американских санкций

В офисе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвали белорусской руководство безотлагательно начать переговоры "о новых свободных выборах". Об этом говорится в заявлении главы кабинета Тихановской Валерия Ковалевского, которое в среду опубликовано в официальном телеграм-канале экс-кандидата в президенты.

 
"Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко и тех, кто выполняет его преступные приказы", - заявил глава кабинета Тихановской Валерия Ковалевский.

"Предотвратить введение санкций в силах режима – нужно освободить политзаключенных, прекратить насилие и начать диалог с беларусским народом. Однако Лукашенко проигнорировал неоднократные предупреждения США, выбрав худший из вариантов поведения, и продолжил репрессии", - отметил он.

"Я призываю режим безотлагательно начать переговоры о новых свободных выборах, чтобы мирным путем вывести Беларусь из кризиса, предотвратив негативные последствия для нашей страны", - сказал Ковалевский.

В среду стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.
Интерфакс
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