«Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать», – цитирует ukraina.ru сообщение главреда «Эха Москвы». Затем, ссылаясь на оригинал, раскрывает другие подробности предстоящего события. Мол, страны ЕС возьмут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов. Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.

После этого, для убедительности, Венедиктов, а за ним и пропагандисты напоминают, что в понедельник (22 марта – «БГ») состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Далее в тексте Венедиктова сказано: «Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти».

Редакторы ukraina.ru сочли возможным в этом месте подкорректировать авторский текст. В результате получилось так: «В ходе разговора обсуждались сроки и условия проведения переговоров оппозиции и белорусской власти». Что называется – найдите десять отличий.

Заканчивается интригующее сообщение указанием срока начала процесса и перечислением некоторых его участников: «Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии».

«Брестская газета» обратилась за комментарием по этому поводу к Павлу Усову, политическому аналитику, обозревателю, доктору политических наук, руководителю Центра политического анализа и прогноза (Варшава).

«Он просто не понимает, что реально происходит в Беларуси», – высказался Усов по поводу поста Венедиктова в Телеграм. Политолог убежден, что ни на какие переговоры Лукашенко идти не собирается. Подтверждением тому является тот факт, что в республике продолжаются волны террора, репрессий в отношении гражданского общества, возбуждаются новые и новые уголовные дела, то есть, спираль давления только возрастает.

Разворачивается и расширяется конфликт с Западом и, прежде всего, с Польшей. Из свежего – репрессии в отношении независимого Союза поляков.

«И на этом фоне делать такие политические заявления, декларации, распространять информацию, что планируются какие-то переговоры? Он просто не понимает, что реально происходит в Беларуси. – говорит Павел Усов. – Мне кажется, это говорит о том, что Венедиктов используется как один из инструментов манипуляции и игры России с Западом».





По мнению политолога, если бы Москва действительно намеревалась пойти на какие-то шаги с целью урегулирования политического конфликта в Беларуси посредством переговоров, то она бы сделала это давным-давно, не затягивая процесс до мая. Новость от Венедиктова ассоциируется у Усова с регулярными заявлениями Москвы о подготовке Лукашенко конституционной реформы.





«Сначала говорилось, что это произойдет в конце осени 2020 года, потом – в конце декабря 2020 года, – напоминает эксперт «БГ». – Потом это переместилось на период созыва Всебелорусского народного собрания, но по итогу никаких системных изменений не произошло».





Наоборот, в этот период Лукашенко удалось зачистить, причем брутально, все политическое пространство Беларуси. Значительно выросло число политзаключенных, количество уголовных дел увеличилось в разы. Власти продолжают оказывать силовое и психологическое давление на граждан страны.





Венедиктов – оружие Кремля?





Попытки подвигнуть Лукашенко хоть на какой-то на диалог с оппозицией уже были. И не единожды. Ближе всего к цели процесс подходил в конце прошлого века. Тогда Консультативно-наблюдательная группа (КНГ) ОБСЕ в Беларуси вырабатывала концепцию прямых переговоров между властями и их оппонентами с привлечением общественных организаций в качестве консультантов. Предполагалось, что переговоры приведут к демократическому проведению парламентской кампании осенью 2000 года, напоминает Андрей Федоров в своем материала на naviny.online.





В результате достигнутого соглашения каждая из сторон сформировала свою экспертную группу, эти группы согласовали предварительные условия проведения кампании. В первую очередь речь шла о равенстве доступа к электронным медиа и отказе от насилия.





Однако за несколько месяцев до выборов Александр Лукашенко внезапно напрочь отверг все эти наработки, и внутриполитическая ситуация осталась в прежнем состоянии.





В начале сентября 2002 года стало ясно, что усилия ОБСЕ в этом направлении потерпели полное фиаско. Руководство организации распространило заявление, в котором сообщило, что КНГ ОБСЕ в Беларуси «более не в состоянии выполнять свои функции при существующем положении вещей».





И сейчас Павел Усов убежден, что ни на какие переговоры Лукашенко не пойдет. Что касается Венедиктова, то, по мнению политолога, в данном случае его можно рассматривать как «своего рода информационное оружие Кремля», направленное на Европу с тем, чтобы она не продолжала вводить санкции, осуществлять давление на Беларусь в надежде на добрую волю Москвы, что вот-вот переговоры свершатся.





«Либо он (Венедиктов – «БГ») просто далек от понимания той политической действительности, которая на сегодняшний день сложилась в Беларуси, – говорит Усов. – Ни на какие переговоры Лукашенко идти не собирается, и это он демонстрирует каждый день».





По факту функционирования нынешняя правящая система в Беларуси по сути ближе к тоталитаризму, чем авторитарным системам, которые существовали на постсоветском пространстве, считает эксперт.





Что не в интересах Москвы?





Павел Усов исключает связь между информацией от Венедиктова и инициативой команды Светланы Тихановской провести голосование на платформе «Голос» за переговоры властей и оппозиции. Он обращает внимание, что за все время, прошедшее после выборов, Кремль не посылал каких-то серьезных сигналов о готовность к переговорам, хотя бы кулуарным.





В то же время со стороны Тихановской регулярно, чуть ли не еженедельно, слышны призывы к Москве, которые критически воспринимались в самой Беларуси, о том, что Путин должен повлиять на ситуацию. Москва не рассматривает Тихановскую как достойного партнера или политическую фигуру, с которой можно иметь дело.





«По существу, нужно понимать психологию Москвы, которая совершенно очевидно выражается в отношениях со всеми постсоветскими странами: никогда, нигде не велись переговоры с оппозиционными силами с целью установления каких-то демократических изменений, – поясняет Усов. – Все что делалось, было направлено исключительно на укрепление авторитаризма в той или иной степени, либо для продвижения стратегических интересов России».





Поэтому эксперт совершенно исключает, что «российское руководство таким образом отреагировало на инициативы Тихановской». При этом он отметил, что у Москвы вряд ли есть какой-то сценарий или план смены Лукашенко. Кремль прекрасно понимает, что в случае любой смены власти, посредством диалога либо внутренней трансформации, у Беларуси появляется окно внутриполитических возможностей. И оно, прежде всего, будет способствовать отходу Беларуси от России.





К этому еще нужно добавить мощное национально-демократическое движение, которое только укрепляется из-за репрессий. «Да, на общество осуществляется беспрецедентное давление, но то, что мы наблюдаем – это укрепление именно национально-политических ориентаций и предпочтений, что совершенно не в интересах Москвы», – подчеркнул Павел Усов.





Макей понял?





У Москвы в Беларуси интересов, конечно же, немало. И дабы их блюсти, важно не проморгать появление троянского коня на своих западных границах. Во всяком случае, некоторые прозорливые пропагандисты предостерегают от этого российское руководство. Они не сомневаться, что политика президента Джо Байдена в отношении Беларуси останется такой же, какой она была и при его предшественниках. Исходя из этого стратегически важного умозаключения, teleskop-by.org делает вывод, что из Беларуси «под дипломатические разговоры о свободе белорусского народа, независимости и демократии будут пытаться сделать троянского коня США на евразийском пространстве».





Как говорится, все возвращается на круги своя, пишет teleskop и делает еще один вывод: «только скорейшее завершение строительства Союзного государства является основой настоящей свободы белорусского народа и независимости Беларуси. Поймет ли это наконец Владимир Макей, продолжая питать иллюзии, говоря о временных трудностях белорусских властей во взаимоотношениях с западными правительствами?»





Судя по ответу белорусского МИДа на заявление Посольства США, пророссийские пропагандисты могут сделать еще один вывод: Макей к их рекомендациям, как минимум, прислушивается.





P.S. На самом деле Венедиктов не был первым, кто сообщил интригующую новость о предстоящих переговорах оппозиции и белорусской власти. В его Телеграм эта информация появилась в 11.14, а на канале Незыгарь – в 11.07. И текст у Незыгаря побольше будет. Там еще и про то, что Тихановская встречалась в Вильнюсе с представителями западных стран, а Комитет совета Европы будет работать с белорусской оппозицией для расследования нарушений прав человека. Но в той части, которая касается переговоров тексты совпадают. Даже ошибки одни и те же (см. цитаты выше).











