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Швейцария расширила свой санкции против белорусских чиновников и бизнесменов до европейских

Швейцария расширила свой санкционный список лиц, приняв за основу третий пакет санкций ЕС.


Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике. Всего в нем 29 человек и 7 компаний, которые признаны европейцами кошельками режима. По своей сути это тот же список, который был принят ЕС в третьем пакете санкций и который вызвал так много критики как с одной, так и со второй стороны.

Среди самых видных белорусских чиновников в санкционный перечень Швейцарии вошли генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Среди бизнесменов самыми известными являются Николай Воробей и Александр Шакутин.

Следует отметить, что Швейцария очень редко участвует в санкционной политике, стараясь больше держаться объявленного нейтралитета. Нужно было очень постараться, чтобы Швейцария ввела санкции, а потом еще и расширила их. Возможно, свою роль здесь сыграло осуждение белорусским судом гражданки Швейцарии с белорусскими корнями. Она была приговорена к двум годам лишения свободы за то, что сорвала с сотрудника ОМОНа маску. В Швейцарии за такой проступок максимум бы штрафом наказали, да и то сомнительно. Скорее всего, просто предупредили бы. В Беларуси гражданка Швейцарии стала политзаключенной, которая пострадала за то, что просто хотела выразить свою позицию.   
Ежедневник
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