



Дмитрий Болкунец. Всем привет! В связи с возникшими серьёзными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место, пишет российский политолог





Поэтому, все это время был без связи и в целях безопасности вынужден быть полностью изменить текущие планы.





Возбудившийся не на шутку от моей деятельности режим перешёл к своим любимым методам устрашения. Сам вождь оказался слабаком. Не способен воспринимать правду.

Новое жизненное испытание показало, что у меня много друзей. Спасибо всем за поддержку и помощь!!!





Такие «приключения» придают сил и энергии!!! Спасибо всем, кто беспокоился!





В четверг напишу подробности.