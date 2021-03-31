+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Представителям Союза поляков в Беларуси предъявят обвинения

По информации belsat.eu, в четверг и пятницу будут предъявлены обвинения четверым задержанным представителям Союза поляков в Беларуси – Анджелике Борис, Анджею Почобуту, Ирене Бернацкой и Марии Тишковской.


На прошлой неделе Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против председателя Союза поляков в Беларуси Анджелики Борис и других членов организации. 25 марта у некоторых членов Союза поляков прошли обыски, также силовики пришли в польскую общественную школу и офис Союза поляков в Гродно. Гродненского журналиста Анджея Почобута, директора общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марию Тишковскую и руководителя лидского отдела Союза поляков в Беларуси Ирену Бернацкую задержали в рамках уголовного дела.

Представителей Союза поляков обвиняют в реабилитации нацизма и оправдании геноцида белорусского народа по ч. 3 ст. 130 УК («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также через реабилитацию нацизма, совершенные группой лиц»). Формальным поводом для преследования стали исторические и культурные мероприятия.

Ранее, в начале марта, задержали руководителей польской школы в Бресте.

Официальная Варшава осудила репрессии против Союза поляков в Беларуси. Президент Польши Анджей Дуда направил письмо президенту США Джо Байдену, заявив, что «режим в Минске атакует польское меньшинство по политическим мотивам как членов белорусского общества, связанных с трансатлантическими демократическими институциями». Он призвал США как страну, председательствующую в Совете безопасности ООН, срочно обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси, преследование ее гражданского общества, включая польское меньшинство, и рассмотреть этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН.
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]