Николай Халезин.: 27 апреля США возобновляют отмененные санкции против следующих белорусских предприятий, пишет директор Белорусского свободного театра.:





«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Нафтан»

«Белорусский нефтяной торговый дом»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«ГродноХимволокно»

ОАО «Лакокраска»

ОАО «Полоцк-Стекловолокно»





Данный список относится к ситуации, когда санкции, введенные против этих предприятий, были приостановлены в 2015 году. По другим предприятиям решения будут приниматься особо – вне зависимости от данного списка.





В первых обсуждениях в социальных сетях проявился ряд заблуждений аудитории в оценке эффективность санкций США, информация о которых обнародована сегодня. Поэтому, следует привести ряд разъяснений.

Данный перечень предприятий не является новым санкционным списком, принимаемым структурами США. Этот санкционный список был принят в разные годы, начиная с 2006 г., но в 2015 году действия санкций были приостановлены в связи с «некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси».





В данном списке отсутствует «Беларуськалий» по причине того, что на период введения санкций он входил в состав «Белнефтехима», но впоследствии был выведен из его состава беларусским правительством. Для того, чтобы «Беларуськалий» попал под санкции, необходимо новое списочное или специальное решение руководства США.





Санкции США эффективны не только и не столько потому, что под них попали предприятия, которые работают на американском рынке или в партнерстве с американскими компаниями. Когда США вводят санкции, предприятие становится токсичным, и с ним отказываются сотрудничать любые структуры в мире, поскольку в этом случае санкционные меры могут коснуться и их. Это же касается не только компаний и фирм, но и частных лиц.





Что касается стран «третьего мира» или, в частности, России – сотрудничество их экономических субъектов с предприятиями, попавшими под санкции США, также невозможны в связи с тем, что американский доллар является одной из основных резервных валют мира, и США имеет контроль за финансовыми потоками по всей территории мира.





Данный список никак не влияет на принятие санкций против иных предприятий или частных лиц – они могут быть приняты в штатном режиме, пройдя через компетентные органы США.





Санкции начнут действовать с 26 апреля 2021 года в том случае, е и не будут освобождены все политзаключенные в Беларуси.





Ссылка на официальную позицию Госдепартамента США (английский язык):





В Акте о демократии для Беларуси оговаривается, что на расследование ФБР по беларусским чиновникам определено 90 суток (истекли 28 марта), а по расследованию Министерства финансов — 120 суток (истекают в конце апреля).





Многие беларусы ждут, что по прошествии этих дат будет предоставлена информация о коррупционных схемах главы режима, членов его семьи и их «кошельков». Но этого в означенные сроки не произойдёт.

Дело в том, что с результатами расследований будут ознакомлены компетентные органы — в данном случае, это Госдепартамент, Конгресс и Сенат США. А после этого, каждая из структур, под началом администрации президента США, предложит свою модель развития ситуации и мер по решению определенных американской администрацией задач.





В случае, если американские структуры решат обнародовать какую-то информацию из той, что получена в результате расследований — она будет обнародована. Но, ни в коем случае, не в ущерб общей стратегии.