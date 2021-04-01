Предатель в КГБ. «Шпионский фильм» от ОНТ

Как заявили в эфире телеканала, спецоперация должна была завершиться еще осенью прошлого года. «Но, потянув за одну ниточку, контрразведка распутала целый клубок шпионских игр».





— Осенью прошедшего года Комитетом государственной безопасности была получена информация о том, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера, — рассказал глава КГБ Иван Тертель.





Контрразведкой была спланирована и реализована операция — план проведения мероприятий накладывался на реальную обстановку в стране. С санкции Лукашенко в ней были задействованы в том числе высокие должностные лица, заявил Тертель. Привлекался к операции и, как следует из слов Тертеля, уже задержанный сотрудник, который работал под контролем КГБ.





— Так началась спецоперация, целями которой являлись установление форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности, — пояснил преследуемые контрразведкой цели закадровый голос.





О чем рассказали в первой серии





У «предателя из КГБ» был доступ к секретам, которые интересовали заказчиков — особенно любая информация «о высоких должностных лицах». С этой целью и были инсценированы появившиеся потом в Сети разговоры Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком. Их купил Степан Путило и опубликовал в своем канале.





Продолжая игру, КГБ подготовил целый архив липовых секретных документов государственной важности, доступ к которым можно получить через пароль. В обмен на этот пароль «предатель из КГБ» хочет много денег и чтобы ему помогли выехать из Беларуси. Один из вариантов — вывезти на посольской машине.





Именно так, утверждается в фильме, из Беларуси в машине польского посла выехал Павел Латушко, на служебном авто кадрового сотрудника агентства разведки — блогер Антон Мотолько, а в машине латышского дипломата — бывший следователь СК Андрей Астапович.





Называется имя «предателя» — 37-летний подполковник КГБ, начальник сектора (не уточняется какого) Алексей Хралович.









В игру вступает бывший «Алмазовец» Игорь Макар («трудно представить, агентом скольких разведок он является», — звучит в фильме) и также пытается получить ключ от «секретного архива».





Вывоз «предателя» и Беларуси должны были обеспечить «люди Макара», в частности, бывший сотрудник силовых органов Вячеслав Сидоракин. (На видео Сидоракин рассказывает, о том, что его просили помочь вывезти Храловича на территорию России).





О чем рассказали во второй серии





В Гомеле, Минске и Минском районе обнаружены три тайника с оружием. Их соорудил Сидоракин (специалист в минно-подрывном деле, который занимался подготовкой наемников для боевых действий на ближнем Востоке) «со своими подельниками» Юрием Гаркачом и Сергеем Старченко.





В тайниках находились ручные гранаты, специальные заряды для подрыва нефте- и путепроводов, пистолет Макарова с глушителем, патроны, «средства поражения для бронированных автомобилей и воздушных судов», «десятки килограммов взрывчатки, тротил, пластит и эластик».





Группа использовалась иностранными спецслужбами, специализировалась на незаконном пересечении госграницы, собирала информацию об обстановке в Беларуси, действиях силовых структур, планировала похищение бизнесменов «с целью получения выкупа», а госслужащих и силовиков — «для давления в политических целях».





После задержания группы Сидоракина, «за рубежом принимают решение переправить „предателя“ через государственную границу по второму каналу».









На сотрудничество с белорусским КГБ пошла некая Ольга Соломеник («в 2002 году уехала в Польшу, где получила вид на жительство и закрутила роман с сотрудником польских спецслужб и была замешана в шпионских играх»). Макар попросил ее перевезти в Польшу «некоего человека и документы».





Перевезти «предателя» через границу должен был проводник Владимир Трифонов (мужчина на видео рассказывает детали). С собой у Храловича секретные документы — четыре бумажных папки, «удостоверение сотрудника, права водительские, флешка, написано „секретно“ и еще что-то такое в толстой папке в прозрачном файле».





Макар дает указание оставить документы Ольге Соломеник и идти через границу только с паспортом. Однако переход через границу все время откладывается. Макару это объясняют «усилением границы».







